تبادل اتهامات بين ترامب وبلومبرغ الطامح لترشيح الحزب الديمقراطي

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومايك بلومبرغ الذي يطمح لترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات العام الجاري، الانتقادات الساخرة، الأحد، فيما يشير إلى أن حملة بلومبرغ مستعدة للرد على إهانات ترامب .

وأيضًا أشارت تصريحات أدلى بها ترامب لقناة ”فوكس نيوز“ التلفزيونية وصاحبتها سلسلة منشورات على ”تويتر“ في وقت متأخر، يوم السبت، إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع بقلق الملياردير بلومبرغ الرئيس السابق لبلدية نيويورك بوصفه منافسًا قويًا.

وفي استطلاع رأي لرويترز/إبسوس، شارك فيه ناخبون مسجلون ونُشر، يوم الخميس، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات، نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

وقال ترامب خلال مقابلة تذاع، مساء الأحد، إن بلومبرغ الذي يبلغ طوله نحو 5 أقدام و8 بوصات بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله 6 أقدام و3 بوصات، طلب صندوقًا ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية.

وأيضا نشر ترامب، الذي يعمد غالبًا إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، سلسلة تغريدات على ”تويتر“، مساء السبت، وصف فيها بلومبرغ بـ“مايك الصغير“.

ونفت حملة بلومبرغ أن تكون طلبت صندوقًا يقف عليه، واستهدفت الحملة بدورها شخص الرئيس الأمريكي وهيئته. وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرغ ”الرئيس يكذب، هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار، وبدانته، والرذاذ الذي يستخدمه، وهكذا“.

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة إنهم يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة.