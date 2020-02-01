مايكل بلومبرغ يقترح فرض ضرائب على الأثرياء

اقترح المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية مايكل بلومبرغ، السبت، رفع الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويًا.

وتقدر حملة بلومبرغ الانتخابية أن الإجراءات الضريبية المقترحة ستجمع نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات.

ودعا جميع المرشحين الديمقراطيين الرئيسين إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، تساعد خطة بلومبرج على وضع الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق في موقف معتدل نسبيًا وسط الديمقراطيين على أمل تحدي الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتتشابه مقترحات بلومبرغ مع مقترحات المرشح المعتدل جو بايدن.

ومثل بايدن، يؤيد بلومبرغ إعادة فرض الضرائب التي تم تخفيضها على الأمريكيين الأثرياء في عهد ترامب، وكذلك فرض ضريبة أعلى على الأرباح التي يحققها الأثرياء على مبيعات الأصول. ومثل بايدن أيضًا، يريد رفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المئة من 21 في المئة.