 الكرملين: خطة ترامب للسلام تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة‎ – إرم نيوز‬‎

الكرملين: خطة ترامب للسلام تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة‎

الكرملين: خطة ترامب للسلام تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة‎

المصدر: رويترز

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، ”تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة‎“، وفق ما ذكر متحدث باسم الكرملين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
إسرائيل
الأمم المتحدة
الشرق الأوسط
دونالد ترامب
روسيا
صفقة القرن
فلسطين
تاريخ النشر
تاريخ التحديث