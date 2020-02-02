الكرملين: خطة ترامب للسلام تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة‎

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قالت روسيا، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، ”تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة‎“، وفق ما ذكر متحدث باسم الكرملين.