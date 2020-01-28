عباس يصف صفقة ترامب للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح (فيديو)

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها مؤامرة، وقال موجها حديثه لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حقوق الشعب الفلسطيني ”ليست للبيع“.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ردا على #صفقة_القرن: #القدس_ليست_للبيع#إرم_نيوز pic.twitter.com/2FpUBjVohM
— إرم نيوز (@EremNews) January 28, 2020
وفي كلمة لعباس أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، قال لترامب ونتنياهو: ”إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر“.
جاءت تصريحات عباس بعد أن اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها في القدس الشرقية، في مسعى لتحقيق انفراجة بين الفلسطينيين وإسرائيل.