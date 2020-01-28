 عباس يصف صفقة ترامب للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح (فيديو) – إرم نيوز‬‎

عباس يصف صفقة ترامب للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح (فيديو)

عباس يصف صفقة ترامب للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح (فيديو)

المصدر: رويترز

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها مؤامرة، وقال موجها حديثه لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حقوق الشعب الفلسطيني ”ليست للبيع“.

وفي كلمة لعباس أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، قال لترامب ونتنياهو: ”إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر“.

جاءت تصريحات عباس بعد أن اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها في القدس الشرقية، في مسعى لتحقيق انفراجة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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