عباس يصف صفقة ترامب للشرق الأوسط بأنها مؤامرة لن تنجح (فيديو)

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وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها مؤامرة، وقال موجها حديثه لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حقوق الشعب الفلسطيني ”ليست للبيع“. الرئيس الفلسطيني محمود عباس ردا على #صفقة_القرن: #القدس_ليست_للبيع#إرم_نيوز pic.twitter.com/2FpUBjVohM — إرم نيوز (@EremNews) January 28, 2020 وفي كلمة لعباس أذاعها التلفزيون في رام الله…