روسيا ترفض استقبال طائرة ألمانية قادمة من الصين

رفضت السلطات الروسية، السبت، السماح لطائرة عسكرية ألمانية قادمة من الصين بالهبوط في مطار موسكو للتزود بالوقود واستبدال طاقمها.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، ووزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارينباور، في مؤتمر صحفي، إن ”الطائرة تقل مواطنين ألمانا تم إجلاؤهم من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا“، موضحا أن ”الطائرة الألمانية كانت في طريق العودة إلى البلاد“.

وأشارت وزيرة الدفاع الألمانية كرامب كارينباور إلى أن ”الطائرة اتجهت نحو العاصمة الفنلندية هلسنكي، عقب تعذّر هبوطها في موسكو، وأنه لا يوجد أمامها عوائق للإقلاع من هلسنكي باتجاه مطار فرانكفورت الألماني“.

ولفتت إلى أنه ”من المنتظر أن تحط الطائرة في فرانكفورت قرابة الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي“، مضيفة أن ”موسكو كانت قد منحت الإذن في وقت سابق لهبوط الطائرة على مطارها، إلا أنها تراجعت عن ذلك ورفضت استقبال الطائرة“.

وحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن الطائرة تقل أكثر من 120 راكبا، بينهم 90 ألمانيا، حيث سيخضعون بعد هبوطهم في فرانكفورت للفحوصات والمتابعة الصحية لمدة أسبوعين، بشكل احترازي.

وكشفت بكين للمرة الأولى عن فيروس ”كورونا الجديد“ في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 259 شخصًا، وإصابة 11 ألفا و791 شخصًا، بينهم ألف و795 حالتهم خطيرة.