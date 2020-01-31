إسبانيا.. بيدرو سانشيز يعين امرأة رئيسة لجهاز الاستخبارات

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الاسبانية الجمعة تعيين امرأة على رأس أجهزة المخابرات، في سابقة من نوعها في المملكة.

وافاد بيان لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الساعي الى تكريس المساواة بين الجنسين ان باز استيبان لوبيز المديرة الحالية بالوكالة للمركز الوطني للاستخبارات الاسبانية ”ستكون مديرته الجديدة“.

وأضاف ان هذه المجازة في الفلسفة ”ستكون أول امراة في تاريخ الديمقراطية الاسبانية تتولى هذه المسؤولية“.

وستولى المركز ”تنسيق عمل نحو 3500 شخص“ بهدف ”تسهيل قرارات الحكومة“.

والمركز الذي تأسس في عام 2002 يستخدم ك ”قناة سرية للاتصال بين الدول“، بحسب موقعه على الانترنت.

وتخلف لوبيز المتخصصة في السياسة الدولية بذلك رسميا الجنرال فليكس سانز رولدان الذي كانت تولت منصبه بالوكالة العام الماضي.

ولدت لوبيز في عام 1958 وأمضت كل مسيرتها المهنية في مجال الاستخبارات. وكانت انضمت في 1983 الى المركز الاعلى لمعلومات الدفاع الجهاز الذي كان قبل جهاز الاستخبارات.

ويأتي هذا القرار للحكومة الاسبانية الجديدة التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، في سياق سلسلة تعيينات على راس الاسلاك الاجهزة المهمة في الدولة.

وكان تم تعيين امراة أيضا للمرة الاولى على راس الحرس الوطني الاسباني، الجهاز شبه العسكري في كانون الثاني/يناير.

وجعل سانشيز الذي وصل الى الحكم في حزيران/يونيو 2018، من التوجه النسوي أحد أعمدة عمل حكومته التي تضم حاليا عددا متساويا من النساء والرجال.