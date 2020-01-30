ماكرون: لا يمكن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في وجود طرف واحد‎

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكوك اليوم الخميس في احتمال حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشكك في نجاح خطة السلام التي كشفت عنها الولايات المتحدة وتعرف بما يسمى بـ“صفقة القرن”هذا الأسبوع.

وردا على سؤال عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون إنه ”يؤمن بدولتين سياديتين“، ولم يوضح ماكرون ما يقصده.

وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه أشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل الانطلاق.

وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون: ”نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام.. لا يمكن تحقيق ذلك في وجود طرف واحد“.