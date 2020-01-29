محكمة هولندية ترفض دعوى فلسطيني ضد بيني غانتس بتهمة ارتكاب جرائم حرب

المصدر: أ ف ب

أعلنت محكمة هولندية الأربعاء أنها لا تتمتع بصلاحية النظر في شكوى رفعها مواطن فلسطيني-هولندي يحمِّل بيني غانتس مسؤولية مقتل أقربائه في غارة على غزة في 2014.

وغانتس (60 عاما) الخصم السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كان في حينها رئيس أركان القوات الإسرائيلية.

ويؤكد إسماعيل زيادة أنه فقد ستة من أقربائه بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في 2014.

وفي أيلول/سبتمبر طلب أمام محكمة في لاهاي (هولندا) فتح ملف لمحاكمة غانتس ومسؤول سابق في سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عمير اشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال إنه لن يتم إحقاق العدالة في إسرائيل في هذا الملف، فيما قررت محكمة لاهاي رد الملف بموجب القانون الدولي.

وأعلنت القاضية لاريسا الوين أن ”المحكمة الهولندية غير مخولة النظر في القضية لأن المسؤولين الإسرائيليين السابقين يتمتعون بنوع من الحصانة ينطبق على الأعمال التي ينفذونها في إطار ممارسة وظيفة عامة“.

ولدى خروجه من المحكمة عبر زيادة عن ”حزنه وخيبته“ مؤكدا أنه ينوي استئناف الحكم.