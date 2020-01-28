محكمة تركية تمدد حبس رجل الأعمال عثمان كافالا احتياطيا

المصدر: ا ف ب

مددت محكمة تركية فترة الحبس الاحتياطي لرجل الأعمال والناشط الخيري التركي البارز عثمان كافالا، المسجون منذ أكثر من عامين.

ويتهم كافالا، الوجه المعروف في الأوساط الفكرية الأوروبية، مع 15 شخصًا آخر بـ ”محاولة الإطاحة بالحكومة“ لدعمه حركة احتجاج ضد الحكومة عام 2013 تعرف باسم ”حركة غيزي“.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بـ ”الإفراج الفوري عنه“، لكن المحكمة التركية تجاهلت حينها هذه الدعوة ومددت حبسه احتياطيًا.

وأكدت المحكمة، أمس الإثنين، هذا الإجراء الذي اعتبرته ”متناسبًا“، وبررت ذلك بأن ”قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليس نهائيًا“، وفق منظمة غير حكومية حضرت الجلسة.

وحددت الجلسة المقبلة في 18 شباط/فبراير المقبل.

ويواجه رجل الأعمال، المتهم بتمويل مظاهرات عام 2013 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، حكمًا بالسجن المؤبد في محاكمة تثير قلق منظمات حقوقية.

وتحول كافالا إلى رمز لضحايا القمع الموجه ضد المجتمع المدني التركي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي اعقبتها موجة إيقافات واسعة.