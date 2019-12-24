تركيا تواصل حبس رجل الأعمال عثمان كافالا

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، فيما تستمر محاكمته لمشاركته في احتجاجات في 2013.

وقالت المحكمة إنها قررت الإبقاء على كافالا في السجن، بسبب خطورة الاتهامات، وتنتظر ردا من وزارة العدل بشأن ما إذا كان قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائيا.

وكافالا مسجون منذ أكثر من عامين، لاتهامه بتنظيم وتمويل احتجاجات ضد رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان.

ودعت المحكمة الأوروبية لإطلاق سراح كافالا على الفور، قبل أسبوعين، إذ قالت إنه لا يوجد شبهة منطقية تفيد بارتكابه أي جرم.

وينفي كافالا، الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين، هذه المزاعم.

ويحاكم 15 متهما آخرين مع كافالا، وتأجلت محاكمتهم حتى الـ 28 من يناير/ كانون الثاني، وكافالا هو الوحيد المحتجز من بين المتهمين.