ترامب يدعي عدم الاطلاع على نسخة عن كتاب بولتون

المصدر: ا ف ب

أعلن دونالد ترامب يوم الاثنين أنه ”لم ير“ نسخة عن كتاب مستشاره السابق جون بولتون الذي يؤكد أن الرئيس الأمريكي اشترط منح مساعدة عسكرية لأوكرانيا بتحقيقات لكييف حول خصومه السياسيين.

وقال ترامب من البيت الأبيض بعد أن نفى سابقا على ”تويتر“ ما ورد في الكتاب ”لم أر النسخة“.

وكتب ترامب على تويتر: ”لم أقل أبدا لجون بولتون إن المساعدة لأوكرانيا مرتبطة بتحقيقات حول ديموقراطيين بينهم بايدن“.

وأضاف: ”لم يعترض أبدا على الأمر لدى إقالته“ متهما مستشاره السابق الذي أقيل في أيلول/سبتمبر بالسعي خصوصا إلى ”بيع كتابه“.

واستنادا إلى نسخة من الكتاب الذي لم ينشر بعد، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن ترامب أعلن لبولتون رفضه صرف مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار طالما لم تطلق كييف تحقيقا حول الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر الموظف السابق في مجموعة أوكرانية للغاز.

وسارع الديمقراطيون بعد نشر المقال إلى المطالبة باستدعاء بولتون وشخصيات لها مناصب مهمة في إدارة ترامب بينهم مدير مكتبه ميك مولفاني، لتقديم شهادتهم في محاكمة عزل ترامب الجارية حاليا في مجلس الشيوخ.

ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وجه إلى ترامب تهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس في 18 من كانون الأول/ديسمبر، لكن عزله يبدو مستبعدا إذ يحتاج إلى ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون (53 مقعدا من أصل 100).

ويؤكد محامو ترامب أنه لم يكن هناك شروط لصرف المساعدة لأوكرانيا بحجة أن تجميدها لم يكن مرتبطا بطلب التحقيق حول بايدن، لكن نسخة كتاب بولتون الذي أكد استعداده للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، تناقض ذلك.