الديمقراطيون يوجهون تهمتيْ عرقلة عمل الكونغرس وإساءة استخدام السلطة لترامب‎

المصدر: ا ف ب

تبنى الديمقراطيون، الثلاثاء، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار السعي إلى عزله، هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب: إن ”رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد فإنه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدًا لأمننا القومي“.

من جهته، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المشرف على التحقيقات: إن ”سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة“ لم يترك للديمقراطيين أي خيار.

وأضاف أن ”الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك“.

وأوضح نادلر أن اللجنة القضائية ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع؛ للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة التي يقودها الديمقراطيون بتمرير المواد وإحالتها على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وبات بحكم المؤكد أن الغالبية الديمقراطية ستصوت لصالح هذا الأمر، ما يمهد أمام محاكمة في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير على الأرجح.