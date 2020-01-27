ظريف: صفقة القرن غارقة في الأوهام

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها ”أوهام“.
وقال ظريف في تغريدة له يوم الإثنين: ”بدلا من صفقة القرن الغارقة في الأوهام، والتي سيكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم أبطال الديمقراطية بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه علي خامنئي: استفتاء يقرر بموجبه الفلسطينيون كلهم، مسلمون ويهود ومسيحيون، مستقبلهم“.
وكان ترامب قد أعلن، اليوم الإثنين، أن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).