ظريف: صفقة القرن غارقة في الأوهام

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وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها ”أوهام“. وقال ظريف في تغريدة له يوم الإثنين: ”بدلا من صفقة القرن الغارقة في الأوهام، والتي سيكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم أبطال الديمقراطية بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه…