تظاهرة في طهران ضد تصريحات لظريف

ندد عشرات المحتجين من جناح المحافظين في إيران، بتصريحات وزير خارجية بلادهم، محمد جواد ظريف، حول استعداد طهران لمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن المحتجين تجمّعوا أمام مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران، رافعين لافتات عليها صور قاسم سليماني، القائد السابق لـ ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، وعبارات ”الانتقام“، مرددين شعارات ”القهر لأمريكا“، و“القهر لبريطانيا“، و“استحِ ظريف، اترك الوزارة“.

وكانت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، نشرت في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، تصريحات لظريف قال فيها: ”لا يهمنا من هم المتواجدون في البيت الأبيض، المهم هو كيفية تصرفهم. بإمكان الرئيس الأمريكي ترامب تصحيح أخطاء الماضي ورفع العقوبات عن إيران، والعودة لطاولة المباحثات. نحن ما زلنا على طاولة المباحثات. وهم من قاموا عنها“.

في المقابل، رد ترامب على تصريحات ظريف، عبر تغريدة على ”تويتر“، قال فيها: ”لا، شكرا“.