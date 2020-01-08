ترامب يعقد اجتماعًا عاجلًا مع فريقه الأمني في البيت الأبيض

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا عاجلا مع فريقه الأمني والمكون من نائبه مايك بنس، ووزيري الدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو، لبحث الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في العراق فجر اليوم.

وكان من المتوقع أن يلقي ترامب كلمة بعد نهاية الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدوله عن ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق لقصف صاروخي و“يتابع من كثب“ تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان ”نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أميركية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف من كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي.