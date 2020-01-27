واصفا إياهم بـ“ذوي العيون الزرقاء“.. ظريف يتهم الأوروبيين بـ“العنصرية“

اعتبرت إيران يوم الإثنين، أن قيام برلين ولندن وباريس مؤخرا بتفعيل آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، هو دليل على ”عنصرية“ أوروبية تجاهها.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في خطاب ألقاه في طهران: ”واهمون من يعقدون أنه فقط ذوي العيون الزرقاء (في إشارة إلى الأوروبيين) يمكن أن يستفيدوا من القانون الدولي“.

وأكد ظريف أن ”مقابل الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها الولايات المتحدة وأوروبا، ليس لإيران الحق في استخدام المادة 36 (من اتفاق 2015) رغم توجيه عدة إشعارات مكتوبة لمسؤولين أوروبيين.. لا نقبل بمثل هذه العنصرية“.

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الأطراف في الاتفاق النووي في 14 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في المادة 36 من النصّ المبرم في فيينا.

والاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده منه في شهر أيار/ مايو من عام 2018، قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

ولا تزال برلين وباريس ولندن تريد الحفاظ على الاتفاق، لكن طهران تتهمها بالتقاعس عن العمل وبانتهاك التزاماتها بسبب عدم مساعدتها الجمهورية الإسلامية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، التي ردت إيران عليها عبر التخلي منذ شهر أيار/ مايو من عام 2019 عن عدة التزامات رئيسية من الاتفاق.

ويقول الأوروبيون إنهم فعّلوا آلية تسوية الخلافات لمحاولة إرغام طهران على العودة لتطبيق الاتفاق بشكل كامل.

وتعهّدت طهران بموجب الاتفاق بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عنها.

وقد تؤدي آلية تسوية الخلافات على المدى الطويل إلى إعادة فرض مجلس الأمن الدولي كل العقوبات، التي رُفعت عن إيران في إطار اتفاق فيينا.