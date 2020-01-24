السلطات التركية تعلن ارتفاع وفيات زلزال ألازيغ إلى 14

أعلنت سلطة إدارة الطوارئ في تركيا ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب منطقة ألازيغ شرق البلاد إلى 14 شخصًا.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مصرع 4 مواطنين جراء الزلزال الذي وقع، مساء الجمعة، في ولاية ألازيغ شرق البلاد.

وذكر صويلو خلال تصريحات لقناة ”تي أر تي“ الرسمية، أن اثنتين من حالات الوفيات وقعتا في ألازيغ، وأخرى في ولاية ملاطيا.

وأكد الوزير التركي أن طواقم البحث والإنقاذ والفرق الطبية على أهبة الاستعداد في المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي تصريح آخر لقناة ”إن تي في“ التركية، لفت صويلو إلى أن 5 أبنية انهارت في قضاء سيفرجة في ألازيغ، فيما تضررت 10 أبنية في مركز مدينة ألازيغ.

وفي وقت سابق، الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قضاء سيفرجة بولاية ألازيغ على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

فيما أعلن مرصد قنديلي لمسح الزلازل في تركيا أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.