ضربة لأردوغان.. تراجع جديد لتركيا في ”مؤشر الديمقراطية“

كشف تقرير ”مؤشر الديمقراطية“ الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية، عن تراجع مجال الديمقراطية والممارسات السياسية في تركيا خلال العام 2019، لتحصل على تقييم 4.09 نقطة مقارنة بـ 4.37 نقطة في العام 2018.

وجاء في تقرير نشره موقع ”توكنماز خبر“، أن تركيا حلت في المرتبة 110 في التقرير الذي يقيّم بيانات 167 دولة حول العالم، وبقيت أنقرة خلف دول مثل السنغال والهند وكولومبيا ونيبال وباكستان بحصولها على تقييم 4.09 نقطة.

وتشمل المعايير المستخدمة في تقييم البلدان، العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية وحقوق المواطنة.

ومن جهته، قال محرر التقرير ”جوان هوي“ في تصريحاته حول التقرير: ”إذا جذب عام 2016 الانتباه إلى الانتفاضات الشعبوية ضد الحكومة الحالية في الديمقراطيات المتقدمة، يمكن تعريف عام 2019 إلى حد كبير بالانتفاضات الشعبية في الجزء النامي من العالم“.

ويواجه النظام التركي انتقادات حادة خلال السنوات الأخيرة، بسبب تضييقه على الحريات العامة والخاصة، وسط عمليات اعتقال تطال كافة المعارضين.

ورغم ذلك يقول مراقبون إن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لن يستطيع الفوز في أي انتخابات مرتقبة، بعدما تراجعت شعبية حزبه، العدالة والتنمية.