20 ولاية أمريكية تلاحق إدارة ترامب قضائيًا بسبب ”تصميمات أسلحة“

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أقامت 20 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا، دعوى ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، لمنع ما وصفوه بأحدث محاولة للإدارة للسماح بنشر تصميمات لصنع أسلحة من طابعات ثلاثية الأبعاد على الانترنت. وقالت الولايات إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أمر قاض اتحادي في سياتل بمنع نشر التصميمات على الانترنت…