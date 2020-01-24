20 ولاية أمريكية تلاحق إدارة ترامب قضائيًا بسبب ”تصميمات أسلحة“

أقامت 20 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا، دعوى ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، لمنع ما وصفوه بأحدث محاولة للإدارة للسماح بنشر تصميمات لصنع أسلحة من طابعات ثلاثية الأبعاد على الانترنت.
وقالت الولايات إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أمر قاض اتحادي في سياتل بمنع نشر التصميمات على الانترنت استنادا إلى وجهة نظر سابقة لوزارة الخارجية الأمريكية بأن ذلك قد يهدد السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال تمكين المجرمين بمن في ذلك المتشددين للحصول على أسلحة نارية.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع على الفور على طلبات للتعليق.