ترامب سيحد من منح تأشيرات للحوامل كي لا يحصل أطفالهن على الجنسية الأمريكية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحدّ من منح تأشيرات دخول للحوامل اللواتي تشتبه في أنهنّ يردن السفر إلى الولايات المتحدة بقصد ولادة أطفالهن في هذا البلد؛ من أجل حصولهم تلقائياً على الجنسية.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: إنّه ”اعتباراً من 24 كانون الثاني/يناير لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة من أجل (سياحة الولادات)؛ التي ازدهرت أخيراً كون الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية يحصلون تلقائياً على جنسية هذا البلد.