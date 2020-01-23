ميركل تبحث مع رئيس الصين التطورات في ليبيا

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، التطورات في ليبيا، والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت.

وأضافت المتحدثة، أن الجانبين بحثا كذلك سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وقضايا التجارة الدولية.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا تطبيق نتائج قمة برلين حول ليبيا التي عقدت الأحد، لافتة إلى أن الرئيس الصيني تعهد بمواصلة دعمه لنتائج القمة.

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبكين، والقمة الصينية ـ الأوروبية المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول القادم.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقد مؤتمر برلين بمشاركة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.