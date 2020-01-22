خارجية الوفاق تعلن مقاطعة اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر‎

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، يوم الأربعاء، رفضها المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩ المزمع عقده يوم الخميس في الجزائر، اعتراضًا على دعوة ”وزير خارجية“ الحكومة الليبية المؤقتة الموازية، شرقي البلاد‬⁩.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، المقرر عقده يوم الخميس بالعاصمة الجزائرية.

وأوضح أنه ”خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، أرجع الوزير سبب الرفض إلى حضور ما يسمى بوزير خارجية الحكومة المؤقتة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، ولقرار كافة المنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع الأجسام الموازية في ليبيا‎“.

وعرضت الجزائر خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، عقد بالعاصمة الألمانية يوم الأحد، استضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين لبحث اتفاق سياسي للأزمة.