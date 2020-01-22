أغلى منزل عائلي ببريطانيا.. حمد بن جاسم يحصل على موافقة لتعديل قصره في لندن (صور)

حصل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم على الموافقة لبناء درج في قصره في لندن هائل التكلفة بعد اعتراض مجلس محلي على التعديل؛ خوفا على الشكل التاريخي للمبنى.

وتقدم حمد بن جاسم بطلب نقل درج مركزي كبير في قصر ”فوربس هاوس“ الذي ستبلغ قيمته عندما يكتمل 375 مليون دولار، ليصبح أغلى منزل عائلي في بريطانيا.

ووفقا لمجلة ”هومز آند بروبرتي“ العقارية، أوصى مسؤولو مجلس وستمنستر برفض الطلب؛ لأنه سيكون ”ضارا بالنسيج التاريخي والأهمية التاريخية للمبنى“.

ومع ذلك تجاهل المسؤولون في لجنة التخطيط، في الأسبوع الماضي، توصية المجلس، ووافقوا على التعديلات بـ 3 أصوات مقابل صوت واحد، بعد تقديم فريق الشيخ الطلب.

وتحدثت إليزابيث هيتشكوك، مستشارة الجناح المحلي، عن دعمها قائلة إن التغييرات ”مبررة تماما“، و ”إن هذه حالة فريدة واستثنائية حقا“، وإن المقترحات ”ستضيف إلى قيمة منطقة بلغرافيا“.

وقالت متحدثة باسم المجلس في بيان: ”اتفق الأعضاء على أن الضرر الذي لحق بالمبنى لنقل الدرج كان مبررا؛ لأن الأعمال ستفيد المجتمع، وهذه التعديلات المقترحة تؤمن مستقبل المنزل كموقع تراثي مستقبلا“.