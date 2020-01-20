بريطانيا.. حكومة جونسون تتلقى أول هزيمة منذ الانتخابات

تلقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هزيمة في البرلمان اليوم الإثنين لأول مرة منذ الانتخابات التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر، بعد تصويت مجلس اللوردات لصالح خطوة لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد (البريكست).

وحصل حزب المحافظين بزعامة جونسون على أغلبية كبيرة في مجلس العموم خلال الانتخابات التي جرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، ووافق النواب هناك بسرعة في وقت سابق من الشهر الجاري على القانون اللازم للتصديق على اتفاقه مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي .

ويعرض مشروع القانون حاليا على مجلس اللوردات حيث لا توجد أغلبية للحكومة، ورغم أنه من غير المتوقع أن يرفض مجلس اللوردات إجازة مشروع القانون، فإنه يسعى لإدخال تغييرات عليه.

ووافق أعضاء مجلس اللوردات بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي، يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا للبقاء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدلا من تقديمهم طلبا للحكومة لفعل ذلك.