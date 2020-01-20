استقالة وزيرة المالية النرويجية بسبب إعادة امرأة داعشية من سوريا‎

قالت وزيرة المالية النرويجية، سيف ينسن، اليوم الإثنين، إنها وحزبها التقدمي اليميني سينسحبان من الحكومة؛ بسبب قرار بإعادة امرأة، يشتبه بأنها على صلة بداعش، من سوريا إلى النرويج.

وسيحرم هذا الانشقاق رئيسة الوزراء، إرنا سولبرغ، من الأغلبية التي تحظى بها في البرلمان؛ ما سيجعل مهمتها في الحكم أصعب، لكن مع ذلك من المتوقع أن تظل سولبرغ في منصبها كرئيسة لائتلاف الأقلية، المؤلف من ثلاثة أحزاب.

وقالت ينسن، خلال مؤتمر صحافي، ”شاركنا في الحكومة، والآن أسحب الحزب منها“.

جاء ذلك بعد إعلان الحكومة، منذ أيام، قرار مساعدة امرأة وطفليها على العودة إلى النرويج، حتى يتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.

واعتُقلت هذه المرأة، التي غادرت النرويج عام 2013، أثناء عودتها للاشتباه بعضويتها في تنظيم داعش، الذي سيطر لفترة وجيزة على أراض في العراق وسوريا بحجم بريطانيا.