 قرقاش: تهميش الدور العربي كما هو الحال في سوريا درس قاس لن يتكرر – إرم نيوز‬‎

قرقاش: تهميش الدور العربي كما هو الحال في سوريا درس قاس لن يتكرر

قرقاش: تهميش الدور العربي كما هو الحال في سوريا درس قاس لن يتكرر

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تعقيبه على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، إن تهميش الدور العربي كما هو الحال في سوريا درس قاس لن يتكرر.

وأضاف قرقاش من خلال مجموعة تغريدات له على ”تويتر“، الأحد، إن الإمارات تدعم مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وتسعى إلى التوصل إلى حل سياسي.

وبين أن“المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر، والجزائر، والإمارات، والجامعة العربية، ضمان ضروري بأن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، وتهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر“ .

وأكد أن“أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية، والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة“.

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