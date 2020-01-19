قرقاش: تهميش الدور العربي كما هو الحال في سوريا درس قاس لن يتكرر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تعقيبه على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، إن تهميش الدور العربي كما هو الحال في سوريا درس قاس لن يتكرر.

وأضاف قرقاش من خلال مجموعة تغريدات له على ”تويتر“، الأحد، إن الإمارات تدعم مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وتسعى إلى التوصل إلى حل سياسي.

المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر . — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 19, 2020

وبين أن“المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر، والجزائر، والإمارات، والجامعة العربية، ضمان ضروري بأن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، وتهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر“ .

وأكد أن“أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية، والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة“.