”جينز“: مقاتلات إف-35 الإسرائيلية يمكنها الوصول إلى تركيا‎ و6 دول عربية

قالت مجلة ”جينز“ الدفاعية البريطانية إن إسرائيل دشنت أخيرا وحدة جديدة لمقاتلات إف-35 (الشبح) الأمريكية الصنع بقاعدة نيفاتيم جنوب فلسطين المحتلة، وهي قادرة على الوصول لأهدافها في معظم الدول العربية وحتى تركيا من دون التزود بالوقود في الجو.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته أمس الأحد، إلى أن إسرائيل أصبح لديها الآن سربان من تلك المقاتلات المتطورة يتواجدان في قاعدة نيفاتيم بصحراء النقب ويتبعان لجناح ”أدير“ التابع لسلاح الجو.

وقالت ”تملك الطائرات من قاعدة نفياتيم القدرة على الوصول إلى أهدافها في مناطق عديدة من دون التزود بالوقود، بما فيها الأردن ولبنان وسوريا ومعظم المناطق في مصر والعراق، إضافة إلى مساحات واسعة في المملكة العربية السعودية وحتى تركيا”.

ولفتت المجلة إلى أن إسرائيل أدخلت تلك الطائرات للخدمة أواخر عام 2017 لتصبح أول دولة في العالم تستخدم إف-35 بتسلمها 9 مقاتلات من هذا الطراز ضمن صفقة تتضمن تزويدها بـ 50 طائرة يمكن زيادتها ما بين 75 و100 طائرة في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تسلمت حتى الآن 18 من تلك المقاتلات.