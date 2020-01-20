مصر تحذر تركيا من انتهاك حقوق قبرص شرق المتوسط

حذرت مصر في بيان رسمي من أي محاولات لانتهاك حقوق قبرص في مواردها بمنطقة شرق المتوسط، في إشارة إلى عمليات التنقيب التركية والتي لاقت ردود فعل دولية غاضبة لا سيما من قبل اليونان ومصر.

وأعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان رسمي، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط.

وتضمن البيان أن حقوق قبرص تأتي في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر المتحدث باسم الخارجية من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.