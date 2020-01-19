صحيفة عبرية: الجبهة الداخلية في إسرائيل غير جاهزة لمعركة واسعة‎

كشف تقرير نشرته صحيفة إسرائيلية، مساء السبت، عن عدم جاهزية الجبهة الداخلية وقواعد الجيش الإسرائيلي لأي معركة واسعة مقبلة، سواء مع حزب الله في لبنان، أو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واستشهد التقرير الذي نشرته صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، بحوادث وقعت خلال المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت إسرائيل حوادث تعطل للمصاعد في مدينة تل أبيب، فضلاً عن غرق طائرات إسرائيلية في قواعد جوية بمياه الأمطار، ما أثار موجة من الغضب في إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن صور الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو في الحظائر التي غمرتها المياه، تشير إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست وحدها غير الجاهزة للمعركة القادمة، بل قواعد الجيش الإسرائيلي، هي الأخرى أقل استعدادً.

وأضافت الصحيفة، أن الطقس في الأسابيع الأخيرة، وفرّ مثالا عمليا على حقيقة كلام أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، حول جاهزية الجبهة الداخلية للتصدي وتحمل مئات الصواريخ التي ستسقط عليها، لأنه سلط الضوء على العيوب والثغرات في معالجة الكوارث المحتملة.

وسلطت الصحيفة الإسرائيلية، الضوء على تدخل مقاتلين في الجيش الإسرائيلي، للمساعدة في إنقاذ العشرات من المحاصرين بسبب مياه الأمطار التي غمرت مدينة نهاريا، ما يثير تساؤلات حول إمكانية أن يكون هؤلاء العسكريون جاهزين للتعامل مع الأمطار والتهديدات العسكرية في آن معًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحدث الاخطر هو غمر الطائرات في ”حاتسريم“ بمياه الفيضان، والأخطر منه هو الاعلان السريع للجيش عن العودة الى الحالة الطبيعية، ما يدلل على ارتباك في التعامل مع المشكلة من قبل الجيش.