الجيش الإسرائيلي ينشئ وحدة نخبة جديدة ”متعددة الأبعاد“

كشفت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنها فتحت باب التجنيد في وحدة جديدة تم إنشاؤها في الجيش، تسمى الوحدة ”متعددة الأبعاد“ والتي تشمل فرقا من أسلحة المشاة والاستخبارات والهندسة وطواقم جوية.

وقالت قناة ”مكان“ العبرية، إن الوحدة الجديدة ذات قدرات متنوعة ووسائل قتالية مطورة ستزود بها، فيما نقلت عن مصدر عسكري قوله، إن حجم الوحدة يساوي كتيبة، وإن مهمتها الرئيسة هي اكتشاف وتدمير قوات العدو.

ومن المقرر أن تجرى هذا العام عدة تدريبات للوحدة الجديدة حتى تصبح عملياتية، وسيكون قائد وحدة ”دوفديفان“ الخاصة هو من سيتولى قيادة الوحدة الجديدة، حسب القناة العبرية.

وذكرت قناة ”مكان“ أن الوحدة ”متعددة الأبعاء“ كما سميت، ستزود بطائرات صغيرة دون طيار وسينضم إليها مقاتلون من لواء المظليين والهندسة القاتلية والمدرعات ووحدة الكلاب المدربة.

وقد قرر رئيس هيئة الأركان الجنرال افيف كوخافي تشكيل هذه الوحدة فور توليه مهام منصبه قبل حوالي عام، وستساهم هذه الوحدة في مهام قوات جيش الاحتلال في ساحات القتال البرية وفي العمق خلف قوات العدو إذ ستقوم باستهداف مواقع ومنشآت إستراتيجية، حسب القناة.