نائب الرئيس الإيراني: نواجه أزمات غير مسبوقة منذ 40 عاما‎

اعتبر نائب الرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، أن حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية تسببت في تلقي الحكومة ضربة أفقدتها ثقة الرأي العام، مؤكدا أن الأزمات التي تشهدها إيران في الوقت الراهن غير مسبوقة منذ 40 عاما على تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.

وسقطت طائرة ركاب أوكرانية، الأسبوع الماضي، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، أغلبهم من الإيرانيين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن جهانغيري تصريحات قال فيها إن ”الظروف الحالية كانت بمثابة ضربة تسببت في تراجع الثقة لدى الرأي العام في الحكومة، ولهذا علينا أن نتحمل مسؤولية تعويض وإصلاح هذه الأخطاء“.

وعلق جهانغيري على حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية بقوله إن ”الصدمة التي نتجت عن سقوط الطائرة ووفاة جميع ركابها كانت مثيرة للذعر، ولذلك علينا أن نمنح المجتمع حق النقد، ثم نبدأ بتحليل هذه الكارثة بصورة صحيحة ونرد سريعا على جميع أوجه الغموض“.

واعتبر نائب الرئيس الإيراني أن ”المواطنين يواجهون اليوم أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة وبشكل أكبر من أي وقت مضى، حيث يجب أن نقول صراحة إننا لم نواجه تحديات بهذا الحجم خلال الـ 40 عاما الماضية“ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”ايسنا“.

وأثارت الحادثة غضبا واستياء شديدين في الرأي العام الإيراني، وذلك نتيجة مماطلة السلطات في إيران عن كشف السبب الحقيقي لسقوط الطائرة، حتى أقرت قوات الحرس الثوري بأن صاروخا استهدف الطائرة عن طريق الخطأ، ظنا أنه هدف معاد في الأجواء الإيرانية.

وتواجه الحكومة الإيرانية مطالبات من الدول التي قُتل مواطنوها في الطائرة الأوكرانية بدفع تعويضات لعائلات الضحايا، فضلا عن دعوة الحكومتين الكندية والأوكرانية بفتح تحقيق دولي يضمن شفافية إبراز أسباب إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية.