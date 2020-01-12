توسع رقعة الاحتجاجات في إيران.. والأمن يستخدم قنابل الغاز في طهران (فيديو)

اتسعت رقعة الاحتجاجات الإيرانية المناهضة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري، على خلفية اعتراف القوة الجوية التابعة للحرس بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصًا أغلبهم من الإيرانيين، وفق وسائل إعلام إيرانية معارضة مساء اليوم الأحد.

وذكرت قناة ”در“ المعارضة، أن احتجاجات حاشدة شملت العاصمة طهران ومحافظة زنجان وكرمنشاه ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن قوات الأمن ترافقها قوات من البسيج قامت بإطلاق مسيل الدموع على المتظاهرين في العاصمة طهران.

وهتف المتظاهرون في محافظة زنجان: ”لماذا تجلس يا شعب ؟ أنت من تنقذ البلاد“، في إشارة إلى إنقاذ البلاد من النظام الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري، بأن المحتجين في العاصمة طهران رفعوا شعارات مناهضة للنظام والحرس الثوري ومزقوا صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري بغارة جوية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت أن ”المحتجين على حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية يطلقون شعار الموت للدكتاتور وشعارات أخرى ضد مسؤولي البلاد وقاموا بإغلاق الشوارع ويشتبكون مع قوات الشرطة في ساحة الحرية والمناطق المحيطة بها“.

????فوری شامگاه ۲۲ دیماه – فیلم دیگری از تیراندازی یکی از مزدوران لباس شخصی علی خامنه ای به یکی از بانوان در خیابان آزادی تهران، تقاطع استاد معین کار نظام تمام است. مردم با استفاده از «حق دفاع مشروع»، مزدورانی را که به آنها حمله می کنند، مجازات میدانی خواهند کرد!#انقلاب_آزادی pic.twitter.com/fWGgB35e4g — Narges Jalali#این_قیام_ادامه_دارد (@Narges64998911) January 12, 2020

وفي مدينة ”ايوانكي“ التابعة لمحافظة سمنان، مسقط رأس الرئيس حسن روحاني، الواقعة جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، خرج متظاهرون ضد النظام وهتفوا ضد السلطات الحاكمة.

من جانبها، أعلنت قوات الشرطة في طهران، أن احتجاجات متقطعة جرى تفريقها في ساحة الحرية (ميدان آزادي)، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات كانت على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال بيان لقوات الشرطة إن ”الاحتجاجات في شارع الحرية استمرت لعدة دقائق“، مضيفًا أن ”قوات الشرطة قامت بتفريق الاحتجاجات دون استخدام القوة“.

واتهمت قوات الشرطة في طهران بعض المتظاهرين بالسعي للاشتباك مع قوات الأمن واستهداف الممتلكات العامة.

درگیری و جو مشتنج "خیابان آزادی مترو شادمان

یکشنبه ۲۲ دی ۹۸#اعتراضات_سراسری#تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/PKz6V8HF3r — بگونه (@begoonaah) January 12, 2020

دم عزیزان براندازمون گرم.

قبل از برگشتن از میدان آزادی یکم فیلم گرفتم.

مشاهدات من:

مأمورها درگیر نمیشدن

مأمورها فحشهای رکیک میدادن

انقدر گاز اشک اور زدن که جای نفس کشیدن نبود

با دوستان جدید و شجاعی آشنا شدم pic.twitter.com/W9NVXIWBn5 — unforgiven نابخشوده . ، (@unforgin) January 12, 2020