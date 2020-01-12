 توسع رقعة الاحتجاجات في إيران.. والأمن يستخدم قنابل الغاز في طهران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

توسع رقعة الاحتجاجات في إيران.. والأمن يستخدم قنابل الغاز في طهران (فيديو)

توسع رقعة الاحتجاجات في إيران.. والأمن يستخدم قنابل الغاز في طهران (فيديو)

المصدر: طهران-إرم نيوز

اتسعت رقعة الاحتجاجات الإيرانية المناهضة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري، على خلفية اعتراف القوة الجوية التابعة للحرس بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصًا أغلبهم من الإيرانيين، وفق وسائل إعلام إيرانية معارضة مساء اليوم الأحد.

وذكرت قناة ”در“ المعارضة، أن احتجاجات حاشدة شملت العاصمة طهران ومحافظة زنجان وكرمنشاه ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن قوات الأمن ترافقها قوات من البسيج قامت بإطلاق مسيل الدموع على المتظاهرين في العاصمة طهران.

وهتف المتظاهرون في محافظة زنجان: ”لماذا تجلس يا شعب ؟ أنت من تنقذ البلاد“، في إشارة إلى إنقاذ البلاد من النظام الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري، بأن المحتجين في العاصمة طهران رفعوا شعارات مناهضة للنظام والحرس الثوري ومزقوا صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري بغارة جوية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت أن ”المحتجين على حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية يطلقون شعار الموت للدكتاتور وشعارات أخرى ضد مسؤولي البلاد وقاموا بإغلاق الشوارع ويشتبكون مع قوات الشرطة في ساحة الحرية والمناطق المحيطة بها“.

وفي مدينة ”ايوانكي“ التابعة لمحافظة سمنان، مسقط رأس الرئيس حسن روحاني، الواقعة جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، خرج متظاهرون ضد النظام وهتفوا ضد السلطات الحاكمة.

من جانبها، أعلنت قوات الشرطة في طهران، أن احتجاجات متقطعة جرى تفريقها في ساحة الحرية (ميدان آزادي)، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات كانت على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال بيان لقوات الشرطة إن ”الاحتجاجات في شارع الحرية استمرت لعدة دقائق“، مضيفًا أن ”قوات الشرطة قامت بتفريق الاحتجاجات دون استخدام القوة“.

واتهمت قوات الشرطة في طهران بعض المتظاهرين بالسعي للاشتباك مع قوات الأمن واستهداف الممتلكات العامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيران
احتجاجات
الحرس الثوري
الطائرة الأوكرانية
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث