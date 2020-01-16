اليونان وتونس منزعجتان لعدم دعوتهما إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

أبدت اليونان انزعاجًا بسبب عدم تلقيها دعوة من ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع انعقاده في 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء ذلك خلال تصريحات لوزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على هامش زيارته للمغرب.

وقال دندياس إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن المحادثات التي أجريت في موسكو، الإثنين، حول الملف الليبي، فشلت في توقيع اتفاق.

وأضاف:“نأمل أن يتحقق المزيد في برلين.. وبجانب ذلك، لا نستطيع أن نفهم لماذا اليونان ليست جزءًا من هذه العملية“، مستدركًا بالقول:“الأكثر من ذلك، لا نستطيع أن نفهم لماذا لم يُدعَ المغرب إلى برلين بعد الأعمال المهمة التي قام بها“.

من جهة أخرى، صدرت انتقادات في أثينا بسبب عدم وجود اليونان ضمن البلدان التي دعتها الحكومة الألمانية لحضور مؤتمر برلين.

وقالت أحزاب سياسية معارضة إن حكومة أثينا تتحمل مسؤولية عدم مشاركة اليونان في“عملية حرجة تتعلق بحقوقها السيادية“.

وذكرت النائبة عن حزب ”الديمقراطية الجديدة“ دورا باكويانيس، في تصريحات لها أن مؤتمر برلين يهم اليونان بطريقة مباشرة.

وباكويانيس، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة الخارجية، أشارت إلى أن ألمانيا لا يمكنها إبقاء اليونان خارج المؤتمر من أجل مصالحها الخاصة.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، قال إن أثينا قدمت طلبًا للمشاركة في مؤتمر برلين، عقب الإعلان عنه.

.. وتونس تستعرب

في السياق نفسه، عبرت تونس التي تستعد لتوافد محتمل لمهاجرين من ليبيا في حال تفاقم الأزمة التي تشهدها، عن ”استغرابها الكبير“ من عدم دعوتها الى مؤتمر برلين المنتظر، الأحد.

وفي حوار مع موقع تلفزيون ”دوتشيه فيله“ الألماني عبّر أحمد شفرة السفير التونسي لدى ألمانيا، الخميس، عن ”استغراب كبير“ من ”إقصائها“ من مؤتمر برلين وقد أكدت وزارة الخارجية التونسية هذه التصريحات.

وتتقاسم تونس حدودًا بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا ولها مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وكتبت صحيفة ”المغرب“ الناطقة باللغة العربية ان ”تونس مُغيبة“ وان ”الدولة الوحيدة المستثناة من مؤتمر برلين الذي طال التحضير له هي تونس ما يطرح حزمة من التساؤلات حول الأسباب والأبعاد“.

كما عنونت صحيفة ”الشروق“ الخميس:“صدمة بعد اقصاء تونس من مؤتمر برلين. أمننا من أمن ليبيا … فلماذا الصمت؟“، بحسب فرانس برس.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.