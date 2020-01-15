أول ظهور علني لميغن ماركل في كندا منذ التخلي عن المهام الملكية

زارت ميغن ماركل زوجة الأمير هاري، الثلاثاء، مقر جمعية خيرية في فانكوفر، في أول ظهور علني لها منذ أن أعلن الثنائي تخليهما عن ممارسة مهامهما البروتوكولية وتوزيع إقامتهما بين بريطانيا وكندا.

وكتب مركز ”داونتاون إيستسايد ويمنز سنتر“ الذي يكرس أنشطته لمساعدة النساء والأطفال المهمشين في ضاحية هذه المدينة الواقعة على الساحل الغربي لكندا، عبر فيسبوك: ”انظروا مع من تناولنا الشاي اليوم“، مرفقًا المنشور بصورة لأعضائها يحيطون بدوقة ساسكس في جو ودي.

وكان الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل قد أمضيا أعياد نهاية السنة في كندا مع طفلهما آرتشي، وتعرف الممثلة الأمريكية السابقة هذا البلد جيدًا؛ إذ أمضت فيه سنوات عدة عندما كانت تؤدي دورًا في مسلسل ”سوتس“.

وأسفت الملكة إليزابيث الثانية لقرار هاري وميغن، لكنها تركت الحرية لحفيدها وزوجته بالانطلاق نحو ”حياتهما الجديدة“ مع منحهما ”فترة انتقالية“ للتحضير لحياتهما في كندا.