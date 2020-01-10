ميغان زوجة الأمير هاري تعود إلى كندا

المصدر: ا ف ب

عادت ميغان زوجة الأمير هاري اليوم الجمعة إلى كندا، عقب الإعلان الصادم للزوجين بأنهما قررا الانسحاب من المهمات الملكية بينما عقدت المملكة محادثات عاجلة مع أسرتها لحل الأزمة.

وأمضى دوق ودوقة ساسكس عطلة طويلة في كندا مع ابنهما آرتشي قبل العودة إلى بريطانيا وإعلان خبر اعتزالهما المهمات الملكية هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن ميغان سافرت أمس الخميس، وهي لم تكن تنوي البقاء في بريطانيا لفترة طويلة، إذ تركت طفلها آرتشي في كندا مع مربية و“قد تبقى هناك في المستقبل المنظور“.

وقالت الناطقة باسم الزوجين ”يمكنني تأكيد التقارير التي تفيد بأن الدوقة موجودة في كندا”.

وهي رفضت تقديم مزيد من التفاصيل أو تأكيد تقرير الصحيفة التي ذكرت أنه من المحتمل أن ينضم هاري إلى زوجته وابنه في كندا قريبا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الملكة أجرت سلسلة من المكالمات أمس الخميس شارك فيها هاري وشقيقه الأمير وليام ووالدهما الأمير تشارلز وريث العرش.