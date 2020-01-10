قهوة مجانية مدى الحياة للأمير هاري وميغان لقاء العيش في كندا‎

المصدر: ا ف ب

عرضت سلسلة ”تيم هورتنز“، على الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قهوة مجانية مدى الحياة، إذا انتقلا للعيش في كندا.

وكتبت السلسلة على ”تويتر“ تغريدة في وقت متقدم من ليل الأربعاء، انتشرت على نطاق واسع: ”لا نسعى إلى إيجاد وسيلة للضغط عليكما ميغان وهاري، لكن إذا قررتما الانتقال إلى كندا، فستحصلان على القهوة بشكل مجاني لمدى الحياة، فكرا في الأمر“.

وكان هاري وميغان قد أعلنا قرارهما بالانسحاب من المهمات الملكية وتمضية وقت أكبر في أمريكا الشمالية، من دون تحديد أي دولة.

لكن هذا العرض سبّب استفزازا لبعض مستخدمي الشبكة الاجتماعية بسبب تصرفات السلسلة مع العمال، فقد ذكرت وسائل إعلام كندية أن فرع ”تيم هورتنز“ في وينيبيغ صرف موظفيه بدلا من منحهم زيادة في الأجور قدرها 10 سنتات في الساعة كانوا قد طالبوا بها.

وقال أحدهم: ”يمكنهما (هاري وميغان) شراء الشركة بكاملها ولا يمكن للموظفين الدفع مقابل السكن، هل ترون أين المشكلة في هذه التغريدة؟“.