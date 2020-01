اعتداء وحشي على متظاهر في طهران يفجر غضب الإيرانيين (فيديو)

تداول نشطاء إيرانيون ووسائل إعلام معارضة مقطع فيديو يوثق اعتداء وحشيا من قبل قوات الأمن الإيرانية بالعاصمة طهران على أحد المحتجين الذين خرجوا للتنديد بتورط السلطات في إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.

ونشر موقع تليفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق فيه اعتداء قوات الأمن المتمركزة بطهران على أحد المتظاهرين بشكل وحشي باستخدام العصي، فيما بدأ عدد كبير من النشطاء والمواطنين بتداول الفيديو على نطاق واسع.

Security forces in Tehran brutally beating a protester with batons and tasers. #IranProtest2020 pic.twitter.com/0ndPT24nmA

— Iran International English (@IranIntl_En) January 14, 2020