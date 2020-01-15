اعتداء وحشي على متظاهر في طهران يفجر غضب الإيرانيين (فيديو)

تداول نشطاء إيرانيون ووسائل إعلام معارضة مقطع فيديو يوثق اعتداء وحشيا من قبل قوات الأمن الإيرانية بالعاصمة طهران على أحد المحتجين الذين خرجوا للتنديد بتورط السلطات في إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.

ونشر موقع تليفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق فيه اعتداء قوات الأمن المتمركزة بطهران على أحد المتظاهرين بشكل وحشي باستخدام العصي، فيما بدأ عدد كبير من النشطاء والمواطنين بتداول الفيديو على نطاق واسع.

Security forces in Tehran brutally beating a protester with batons and tasers. #IranProtest2020 pic.twitter.com/0ndPT24nmA — Iran International English (@IranIntl_En) January 14, 2020

وأعرب المتفاعلون مع الفيديو عن غضبهم من تعامل سلطات النظام الأمنية مع المتظاهرين السلميين، ومنهم صاحب حساب ”باري“ الذي علق ”كم أنتم عديمو الشرف حتى تتعاملوا بكل أذى مع شبابنا بهذا الشكل ولكنكم سوف تفهمون حقيقة الأمر قريبا“.

كما علق صاحب حساب ”أفق“ على مقطع الفيديو ”فيديو يثير الاشمئزاز ولكنه يعبر عن حقيقة مرة ومؤلمة. فإذا دققنا النظر لسوف نرى أن قوات الشرطة باتت تتعامل بشكل أكثر وحشية من القوات الخاصة لفض التظاهرات. أليس واجب القوات الأمنية هو الحفاظ على أرواح المواطنين؟“.

فيما عبّر صاحب حساب ”إيران“ عن أمله في أن تأتي الاحتجاجات بنتيجة تلبي مطالب المواطنين في ظل عزوف النظام عن الإنصات للمحتجين، حيث قال ”لماذا لا يلبي أحد نداءنا، يا الله أنت وحدك من تسمع نداءنا فلتجب عبادك“.

وتتواصل احتجاجات شعبية في عدد من المدن الإيرانية أبرزها العاصمة طهران وأصفهان وتبريز منذ السبت الماضي، وذلك احتجاجا على تعامل السلطات مع أزمة الطائرة الأوكرانية، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خروج أعداد كبيرة من المحتجين لا سيما من طلاب الجامعات مرددين شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري تطالبهم بالرحيل عن الحكم.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، أعلن أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي عن اعتقال قوات الأمن لما لا يقل عن 30 متظاهرا في الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن، فيما كشف مجلس اتحاد الطلاب الإيراني عن اعتقال قوات الأمن من الحرس الثوري والباسيج لعدد من الطلاب خلال الاحتجاجات في طهران، كما أفاد نشطاء جامعيون بمدينة تبريز (غربا) باعتقال ما لا يقل عن 12 طالبا حتى الآن.