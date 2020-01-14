تفاصيل اجتماع سليماني الأخير بالميليشيات الموالية لإيران في دمشق

نقلت صحيفة إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن عضو في لواء ”فاطميون“ تفاصيل الساعات الأخيرة التي أمضاها بين لبنان وسوريا قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، قبل أن يقتل مع عدد من مرافقيه بغارة أمريكية في مطار بغداد الدولي.

ونقلت صحيفة ”جام جم“ الإيرانية عن عضو في لواء ”فاطميون“ “ في سوريا، المدعوم من قوات الحرس الثوري، بعضا من تفاصيل الظهور الأخير لسليماني في العاصمة السورية دمشق، خلال اجتماع للميليشيات الموالية لإيران قبل أن يغادرها للقاء الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

ولواء فاطميون هو لواء عسكري يتشكل أغلب أفراده من مرتزقة أفغان شيعة تحت إشراف وتدريب قوات الحرس الثوري؛ للمشاركة في معارك مسلحة في سوريا بزعم الدفاع عن المراقد والأضرحة الشيعية.

وقال العضو في لواء فاطميون إن ”سليماني وصل إلى دمشق في 2 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة صباحًا، وبعدها انتقل إلى مقر اجتماع بحضور جميع قادة حركات المقاومة في سوريا، كما جرت العادة بالاجتماعات السابقة“.

وأضاف أن ”سليماني أكد على ضرورة كتابة الحاضرين كل ما يقوله في الاجتماع، حيث الموضوع الرئيس هو تكتيكات حركات المقاومة للخمس سنوات المقبلة“، لافتًا إلى أن موضوع الاجتماع كان هامًا وغير مسبوق عن أي جلسة لاجتماعات سليماني في سوريا“.

وتابع: ”وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا انتهى الاجتماع حيث استغرق حوالي سبع ساعات، وحينها رافقناه (سليماني) حتى باب سيارته حيث كان في طريقه لبيروت للقاء حسن نصر الله“.

ولفتت الصحيفة وفقًا للرواية، أن قاسم سليماني عاد مرة ثانية إلى دمشق قادمًا من بيروت في تمام الساعة التاسعة مساء، فيما ”أبلغنا أحد مرافقيه أنه التقى حسن نصر الله لساعة واحدة فقط؛ نظرًا لتوجهه في هذه الليلة إلى العراق“.