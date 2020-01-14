 الاحتجاجات على طريقة التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية مستمرة في إيران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الاحتجاجات على طريقة التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية مستمرة في إيران (فيديو)

الاحتجاجات على طريقة التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية مستمرة في إيران (فيديو)

المصدر: رويترز

أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع متظاهرين إيرانيين لليوم الرابع في طهران، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادث الطائرة الأوكرانية.

وأظهر أحد التسجيلات حشدا تجمع عند جامعة بالعاصمة، وأخذ يهتف ”أين العدالة؟“، في استمرار لاحتجاجات تخرج يوميا؛ منذ اعتراف الجيش الإيراني، يوم السبت، بإسقاطه الطائرة بطريق الخطأ.

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