الاحتجاجات على طريقة التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية مستمرة في إيران (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع متظاهرين إيرانيين لليوم الرابع في طهران، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادث الطائرة الأوكرانية. هجوم الطلبة الباسيج في جامعة بهشتي بطهران، ضد الطلبة المحتجين على إسقاط الطائرة الأوكرانية، في اليوم الرابع للاحتجاجات#إيران pic.twitter.com/rJkJAAnECW — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 14, 2020 وأظهر أحد التسجيلات…