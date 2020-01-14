الاحتجاجات على طريقة التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية مستمرة في إيران (فيديو)

أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع متظاهرين إيرانيين لليوم الرابع في طهران، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادث الطائرة الأوكرانية.
هجوم الطلبة الباسيج في جامعة بهشتي بطهران، ضد الطلبة المحتجين على إسقاط الطائرة الأوكرانية، في اليوم الرابع للاحتجاجات#إيران pic.twitter.com/rJkJAAnECW
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 14, 2020
وأظهر أحد التسجيلات حشدا تجمع عند جامعة بالعاصمة، وأخذ يهتف ”أين العدالة؟“، في استمرار لاحتجاجات تخرج يوميا؛ منذ اعتراف الجيش الإيراني، يوم السبت، بإسقاطه الطائرة بطريق الخطأ.
«بیشرف، بیشرف»
پردیس مرکزی دانشگاه تهران، امروز ۲۴ دی#IranProtests#IranProtests2020 pic.twitter.com/wfWuHtcRmf
— آقای آندرسون (@EllioT_Neo) January 14, 2020
Sharif University of Technology, Tehran
Monday, Jan 13th, 2020
Protests continue for the third consecutive day. Huge crowds gather on campus.#IranProtests2020 #IranProtests pic.twitter.com/ceLwv8ohFQ
— IranProtests.com (@IranProtestsCom) January 14, 2020