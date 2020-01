الاحتجاجات على طريقة التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية مستمرة في إيران (فيديو)

أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع متظاهرين إيرانيين لليوم الرابع في طهران، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادث الطائرة الأوكرانية.

وأظهر أحد التسجيلات حشدا تجمع عند جامعة بالعاصمة، وأخذ يهتف ”أين العدالة؟“، في استمرار لاحتجاجات تخرج يوميا؛ منذ اعتراف الجيش الإيراني، يوم السبت، بإسقاطه الطائرة بطريق الخطأ.

Sharif University of Technology, Tehran

Monday, Jan 13th, 2020

Protests continue for the third consecutive day. Huge crowds gather on campus.#IranProtests2020 #IranProtests pic.twitter.com/ceLwv8ohFQ

