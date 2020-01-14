رجل دين إيراني: طرد سفير بريطانيا بطهران أفضل من ”تمزيقه إربا“

نقل موقع إصلاحات الإخباري، اليوم الثلاثاء، عن أحد رجال الدين المحافظين البارزين في إيران قوله إن طرد السفير البريطاني سيكون ”أفضل شيء يمكن أن يحدث له“ وإلا ربما مزقه أنصار القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني إربا.

وتشير تصريحات آية الله أحمد علم الهدى إمام صلاة الجمعة بمدينة مشهد في شرق إيران إلى سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتِل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

واحتجزت إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة يوم السبت في خطوة قالت لندن إنها انتهاك للأعراف الدبلوماسية. وقال السفير إنه كان يشارك في وقفة لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران. واتهمت طهران السفير بالمشاركة في احتجاج غير قانوني.