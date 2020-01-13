النيجر .. عزل قائد الجيش بعد هجومين دمويين للمتشددين

قالت حكومة النيجر، إن الرئيس محمد إيسوفو عين قائدا جديدا للجيش، بعد اثنتين من أكثر هجمات المتشددين دموية التي تعيها الذاكرة، سقط فيهما 160 جنديا على الأقل قتلى، ودفعا البلاد إلى إعادة النظر في الطريقة التي يقاتل بها الجيش الجماعات المتشددة.

وقاد أحمد محمد الجيش خلال أكثر من عامين، وهي فترة اتسمت بزيادة مطردة في هجمات المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة، والتي بلغت ذروتها في هجوم وقع في وضح النهار على قاعدة للجيش في منطقة نائية، يوم الخميس، أودى بحياة 89 جنديا على الأقل.

ووقع الهجوم بعد مرور أقل من شهر على هجوم آخر على موقع أودى بحياة 71 جنديا، وأثار تساؤلات عن قدرة النيجر على احتواء انتشار الجماعات الجهادية عبر حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو.

وأعلنت الحكومة بعد اجتماع لها، أن الميجر جنرال ساليفو مودي عُين خلفا لمحمد، اليوم الإثنين.

وقالت النيجر، إنها ستشن هجوما جديدا على المتشددين، لكن الحملات العسكرية السابقة فشلت في الحد من العنف على الرغم من وجود قوات فرنسية وقوات أمريكية.