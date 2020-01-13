روسيا تحدد 3 نقاط تفتيش جديدة لخروج المدنيين من إدلب السورية

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.

وأضافت الوزارة في البيان، الذي صدر يوم الأحد، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

وطالب الجيش الروسي الجماعات المسلحة بالسماح للناس بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك.

وقال سكان ومعارضون إن روسيا وحلفاءها أوقفوا الضربات الجوية على إدلب أمس الأحد بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع تركيا، لكن عددا قليلا منهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الاتفاق سيصمد.