وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان تخفيف التوتر في الخليج

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وزيري الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني شاه محمد قريشي، بحثا اليوم الاثنين في العاصمة طهران، العلاقات الثنائية وتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.

وذكر مكتب الإعلام في وزارة الخارجية الإيرانية، أن ”ظريف استقبل اليوم نظيره الباكستاني شاه محمد قريشي، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وخاصة تخفيف التوتر في منطقة الخليج العربي“.

وفي الليلة الماضية، التقى وزير الخارجية الباكستاني بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث شدد الأخير على ضرورة أن تعمل دول المنطقة على الحد من التوترات.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله، إن ”إيران مهتمة بالعمل عن كثب مع جميع بلدان المنطقة، ويجب أن نعمل جميعًا معًا لتخفيف التوترات في المنطقة“.

ووصف روحاني الوضع في المنطقة بـ“الحساس جدا“، لافتا إلى أن ”الوضع الحالي يتطلب من الجميع بذل الجهد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة“.

واعتبر الرئيس الإيراني أن الحرب والتوترات في المنطقة يمكن أن تكون خطيرة للغاية، قائلاً ”إن إيران، رغم استعدادها الكامل للدفاع عن مصالحها الخاصة، لم تسع مطلقا إلى إشعال حرب في المنطقة“، لافتا إلى أن ”الحوار والتعاون الوثيق بين الدول والحكومات الإسلامية في المنطقة يخدم مصلحة الجميع“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد البلدان الأخرى وخاصة إيران، معتبراً أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ”كان مفاجئًا وغير متوقع“.

وأضاف محمود قريشي ”نعتقد أن حدود باكستان وإيران هي حدود السلام والصداقة ويجب أن تظل كما هي، ونحن مصممون على مواجهة المخربين الذين يحاولون إيذاءهم“.