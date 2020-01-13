أنباء عن إطلاق نار في احتجاجات بإيران

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران نُظمت بعد أن اعترفت طهران بإسقاط طائرة ركاب عن طريق الخطأ.

وصل لنا مقطع قبل قليل من مدينة #شيراز الحرس الثوري وجنوده من البسيج والفاطميون وبعضهم مرتدين ملابس ملونة و ملثمين ومتراصة تحت جسر معالى آباد في وسط شيراز فارس ويطلقون النار على المتظاهرين ونطالب بحماية دولية للشعوب في جغرافيات ايران. #عبدالحميدنايف_الخنفورالكعبي pic.twitter.com/AWeShzNvYA — عبدالحميد نايف الخنفور الكعبي (@02lhd48npkUwd92) January 13, 2020

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة اللقطات التي نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد والتي أظهرت كذلك آثار دماء على الأرض وصورا لأشخاص بدا أنهم من أفراد الأمن في أجزاء أخرى من المنطقة يحملون بنادق.

مسلحين بلباس مدني يطلقون يستهدفون المدنيين بالاسلحة في ايران في مشهد مشابه تماماً لما حصل في العراق من قيام الميليشيات والطرف الثالث بقتل المتظاهرين.#ايران pic.twitter.com/Atg7SVNAns — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) January 12, 2020

وأظهرت منشورات أخرى الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقربة قائلين ”لا تضربوهم“.‎

من جانبه نفى قائد شرطة طهران إطلاق الشرطة النار على محتجين على إسقاط طائرة ركاب، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.