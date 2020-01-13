 أنباء عن إطلاق نار في احتجاجات بإيران – إرم نيوز‬‎

أنباء عن إطلاق نار في احتجاجات بإيران

أنباء عن إطلاق نار في احتجاجات بإيران

المصدر:  رويترز

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران نُظمت بعد أن اعترفت طهران بإسقاط طائرة ركاب عن طريق الخطأ.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة اللقطات التي نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد والتي أظهرت كذلك آثار دماء على الأرض وصورا لأشخاص بدا أنهم من أفراد الأمن في أجزاء أخرى من المنطقة يحملون بنادق.

وأظهرت منشورات أخرى الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقربة قائلين ”لا تضربوهم“.‎

من جانبه نفى قائد شرطة طهران إطلاق الشرطة النار على محتجين على إسقاط طائرة ركاب، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

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