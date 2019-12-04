في موقف متناقض.. خامنئي يعتبر بعض ضحايا الاحتجاجات بإيران ”شهداء“‎

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، بعض ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظامه والتي اندلعت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنهم ”شهداء“.

وقال خامنئي الذي كان قد وصف الاحتجاجات بأنها ”مؤامرة أمنية“، في الشهر الماضي، اليوم الأربعاء في معرض رده على سؤاله بشأن الاحتجاجات، ”إن الضحايا الأبرياء الذين لم يتورطوا في الأحداث الأخيرة شهداء ويجب الاهتمام بعوائلهم وتقديم تعويضات مالية لهم“.

كما دعا المرشد الإيراني إلى ما وصفه بضرورة التعامل مع المشبوهين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بـ“رأفة“.

وحتى الآن يرفض المسؤولون في إيران الكشف عن ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت لمدة أسبوع بسبب رفع الحكومة أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ما لا يقل عن 208 متظاهرين لقوا حتفهم بسبب قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.