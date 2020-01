إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن في مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، إصابة 4 أشخاص، في حادثة طعن بمدينة مانشستر، وسط البلاد.

وذكرت شرطة المدينة في بيان على حسابها بتويتر أن ”قوات الأمن تتعامل حاليًا مع حادثة طعن في مركز مدينة مانشستر“.

وأضاف البيان أن ”الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بالهجوم“.

BREAKING NEWS; There is a large Police Presence in Piccadilly Gardens Manchester after a double stabbing one man has been detained the condition of the two victims who received stab wounds & rushed to hospital are currently unknown!! pic.twitter.com/jzxHSo0Dg1

— London Crime LDN & U.K Crime (@CrimeLdn) January 12, 2020