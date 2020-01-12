 إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن في مانشستر – إرم نيوز‬‎

إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن في مانشستر

إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن في مانشستر

المصدر: الأناضول

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، إصابة 4 أشخاص، في حادثة طعن بمدينة مانشستر، وسط البلاد.

وذكرت شرطة المدينة في بيان على حسابها بتويتر أن ”قوات الأمن تتعامل حاليًا مع حادثة طعن في مركز مدينة مانشستر“.

وأضاف البيان أن ”الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بالهجوم“.

وأوضح أن 4 أشخاص جرحوا في الحادثة، فيما تم نقل شخص إلى مستشفى بالمدينة لتلقي العلاج، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وحسب بيان الشرطة، فإن الأمن يتعامل مع الحادث على أنه حادث عرضي استثنائي، وليس بخطير.

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