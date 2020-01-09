الشرطة البريطانية: القبض على قاتل الطالب العماني محمد عبد الله العريمي

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، توقيف المتهم بقتل الطالب العماني محمد عبد الله العريمي قبل نحو شهر، في العاصمة لندن.

وذكر بيان للشرطة، نشر على موقعها الرسمي، أن المباحث وجهت الاتهام إلى شخص (يبدو أنه من أصول آسيوية) يدعى ”بدر رحيم النازي“ يبلغ من العمر 23 عامًا في حادث مقتل الطالب العماني محمد عبد الله العريمي في 5 ديسمبر 2019.

وأوضح البيان أن النازي (وهو من مواليد 3 ديسمبر 1996) سيمثل في محكمة ويستمنستر الجزئية في وقت لاحق من اليوم، مشيرة إلى أنه ألقي القبض عليه أمس الأربعاء بعد تسليم نفسه في مركز شرطة لندن.

وكانت الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إنه تم التعرف على المتورطين في حادث مقتل العريمي، ونشرت مقطع فيديو يظهر فيه المتهمون المفترضون.

عاجل: نشرت الشرطة البريطانية فيديو من كاميرات المراقبة، لإثنين من الشباب، وذالك للتعرف عليهم، لمساعده فريق التحقيق المسؤول عن قضية مقتل المرحوم إن عمنا #محمد_عبدالله_العريمي يرجى من أي شخص لديه معلومات الاتصال بشكل عاجل على هذا الرقم 00 44 20 8358 0300 pic.twitter.com/VBf7k4teaK — طلال جمعه (@TALALALORAIMI) January 7, 2020

وقتل الطالب العماني ”العريمي“، الذي كان يبلغ من العمر 26 عامًا، في 5ديسمبر الماضي، عندما كان عائدًا إلى منزله في نايتسبريدج بلندن، حيث باغته ملثمون وطالبوه بتسليم ساعته الفاخرة التي يُعتقد أنها ”رولكس“.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية حينها عن صديق العريمي قوله: ”إن الهجوم وقع أمام محال هارودز الشهيرة، وإن الطالب حاول الدفاع عن نفسه في وجه العصابة، إلا أنهم تغلبوا عليه“، ما أدى في النهاية إلى مقتله.

وأشارت الصحيفة إلى أن العريمي ”عُثر عليه فاقد الوعي، مع وجود جرح في ظهره، وتوفي في مسرح الجريمة على طريق برومبتون، حوالي الساعة 1 من صباح الجمعة“.

وأضاف صديق الضحية الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: ”كان محمد برفقة صديق له من البحرين عندما واجهتهما العصابة.. حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد الثمينة – أعتقد أنها رولكس – لكنه قاوم.. كان هناك صراع وطُعن“.

وتابع: ”حاول صديقه (البحريني) المساعدة وتعرض هو أيضًا للطعن، لكنه نجا، ويتواجد الآن بالمستشفى، بينما توفي محمد للأسف.. مروع حقًا أن تحدث هذه الجريمة في وسط لندن“.