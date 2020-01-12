 احتجاجات أمام السفارة البريطانية في طهران.. ومخاوف من اقتحامها (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

احتجاجات أمام السفارة البريطانية في طهران.. ومخاوف من اقتحامها (صور وفيديو)

احتجاجات أمام السفارة البريطانية في طهران.. ومخاوف من اقتحامها (صور وفيديو)

المصدر: طهران-إرم نيوز

نظم طلاب جامعيون وبعض رجال الدين الذين ينتمون للتيار المتشدد في إيران، اليوم الأحد، تظاهرة أمام مبنى السفارة البريطانية في طهران، احتجاجا على مشاركة السفير البريطاني روب ماكير، بتظاهرة نظمها طلاب آخرون الليلة الماضية قرب جامعة أمير كبير في طهران ضد النظام والحكومة الإيرانية.

وهتف المتظاهرون المتشددون بالقول: ”الجامعي الحر .. فداء لحاجي زاده“، في إشارة إلى قائد القوة الجوية التابع للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، الذي أعلن أمس مسؤوليته عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.

وأقدم متظاهرون الليلة الماضية على إحراق صور الجنرال قاسم سليماني والمرشد علي خامنئي، الأمر الذي أثار غضب المتشددين.

وتحدثت مواقع إخبارية أن المتظاهرين أمام السفارة البريطانية في طهران ”حاولوا حرف الاحتجاجات التي اعتبرتها السلطات الأمنية غير قانونية“.

وأبدت صحيفة ”مشرق نيوز“ الإلكترونية المتشددة، تخوفها من قيام المتظاهرين باقتحام السفارة البريطانية في طهران.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير البريطاني لدى طهران؛ للشكوى من حضوره مسيرة غير قانونية في طهران لإحياء ذكرى قتلى الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها قوات الجيش الإيراني بطريق الخطأ.

وكانت بريطانيا ذكرت، في وقت سابق، أن سفيرها لدى إيران اعتقل لفترة وجيزة، أمس السبت، وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه كان يحرض على احتجاجات مناهضة للحكومة.

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