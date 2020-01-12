احتجاجات أمام السفارة البريطانية في طهران.. ومخاوف من اقتحامها (صور وفيديو)

نظم طلاب جامعيون وبعض رجال الدين الذين ينتمون للتيار المتشدد في إيران، اليوم الأحد، تظاهرة أمام مبنى السفارة البريطانية في طهران، احتجاجا على مشاركة السفير البريطاني روب ماكير، بتظاهرة نظمها طلاب آخرون الليلة الماضية قرب جامعة أمير كبير في طهران ضد النظام والحكومة الإيرانية.

وهتف المتظاهرون المتشددون بالقول: ”الجامعي الحر .. فداء لحاجي زاده“، في إشارة إلى قائد القوة الجوية التابع للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، الذي أعلن أمس مسؤوليته عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.

وأقدم متظاهرون الليلة الماضية على إحراق صور الجنرال قاسم سليماني والمرشد علي خامنئي، الأمر الذي أثار غضب المتشددين.

آقای سفیر اَنَگلستان فکر کردی این مملکت صاحب نداره که آشوب کردی؟؟

برعندازها کدوم قبرستون مخفی شدند؟ ما اینجاییم، پاشید بیاید دیگه!!#سفارت_انگلیس pic.twitter.com/5wA6nWuXre — محمـد پازوکی (@Mohammadamin_Pz) January 12, 2020

وتحدثت مواقع إخبارية أن المتظاهرين أمام السفارة البريطانية في طهران ”حاولوا حرف الاحتجاجات التي اعتبرتها السلطات الأمنية غير قانونية“.

وأبدت صحيفة ”مشرق نيوز“ الإلكترونية المتشددة، تخوفها من قيام المتظاهرين باقتحام السفارة البريطانية في طهران.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير البريطاني لدى طهران؛ للشكوى من حضوره مسيرة غير قانونية في طهران لإحياء ذكرى قتلى الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها قوات الجيش الإيراني بطريق الخطأ.

وكانت بريطانيا ذكرت، في وقت سابق، أن سفيرها لدى إيران اعتقل لفترة وجيزة، أمس السبت، وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه كان يحرض على احتجاجات مناهضة للحكومة.