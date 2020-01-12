 تجدد الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تجدد الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران (فيديو)

تجدد الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تجددت الاحتجاجات في إيران، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وأظهرت مقاطع متداولة على موقع ”تويتر“، خروج مسيرة احتجاجية لطلاب جامعة طهران، بوسط العاصمة، وهتف المحتجون: ”يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا“.

وأدى إسقاط الطائرة الأوكرانية، إلى مصرع جميع الركاب وأغلبهم من الإيرانيين، بينهم 17 من خريجي جامعة طهران.

وأظهرت لقطات مصورة على ”تويتر“ إطلاق المحتجين هتافات: ”لا نريد متفرجين التحقوا بنا“.

كما تداول النشطاء فيديو للطلاب في جامعة بهشتي الإيرانية وهم يمتنعون عن السير على علم أمريكا، وسط هتافات: ”الموت للديكتاتور“.

وتحدث نشطاء إيرانيون عن تجمعات احتجاجية حاليًا في مدن أخرى، منها أصفهان.

وأظهر مقطع فيديو حشدا كبيرا من طلاب جامعة أصفهان، وهم يرددون شعارت ضد المرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري، ومن بين هذه الشعارات ”الحرس الثوري يرتكب الجريمة، والمرشد (خامنئي) يدعمهم“.

وذكرت قناة ”إيران اينترنشيال“ المعارضة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”تشير التقارير الواردة من طهران إلى انتشار أمني مكثف في مدينة سعادت آباد وساحة فردوسي وجامعة شريف وجامعة طهران ومنطقة شارع الثورة“.

وفي سياق متصل، نفى نائب رئيس جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران، سياوش خسرندي، وجود اعتقالات في صفوف الطلاب، بسبب مشاركتهم الليلة الماضية بالاحتجاجات.

وقال خسرندي لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية: ”لم نتلق تقريرًا بالقبض على طلاب من جامعة أمير كبير، ربما إذا كان هناك أي محتجزين فقد كانوا خارج الجامعة“.

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