إيران تقدر قيمة تعويضات الطائرة الأوكرانية المنكوبة بـ150 مليون دولار

قدرت السلطات الحكومية الإيرانية، يوم الأحد، قيمة تعويضات الطائرة الأوكرانية، التي جرى إسقاطها بصاروخ للحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، بقيمة 150 مليون دولار كأحد أقصى، وفقا لما ذكره نائب رئيس مؤسسة التأمين الحكومية الإيرانية غلام علي جهانغيري.

وقال جهانغيري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الحكومة الإيرانية ستدفع كحد أقصى 150 مليون دولار كتعويضات للطائرة الحكومية الأوكرانية، التي جرى إسقاطها عن طريق الخطأ“، مضيفا أن ”الأضرار الناجمة عن تحطم الطائرة تتراوح ما بين 100 و 150 مليون دولار، وفقا للمفتشية المركزية“.

وأشار جهانغيري إلى أن ”تلك التقديرات للأضرار أدت إلى اتفاق بين الحكومتين الإيرانية والأوكرانية“، نافيا أن يكون المبلغ الذي ستدفع إيران يصل إلى مليار دولار، كما ذكرت بعض التقارير.

وأوضح أن ”تكلفة الطائرة والطاقم والركاب معروفة جيدا بموجب اللوائح الدولية“، لافتا إلى أنه ”وفقا للتقديرات الأولية، فإن حوالي 24 مليون دولار ستدفع كأضرار لركاب والطاقم وبضائع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة“.

ويوم أمس السبت، اعترف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، أن قواته أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.